【トランプにドッキリ】

トランプ大統領がコロナ下の初の選挙集会をオクラホマ州タルサで開きましたが、陣営が1万9000人収容の会場を用意したのに対して、実際には6000人程度しか集まりませんでした。



若者たちが動画投稿SNSのTikTok(中国のBytedance運営)を使って、「出席する気がないのに申し込みをして、すっぽかそうぜ」と意気投合して実践。

トランプ大統領はわくわくして行ってみたら、がらがらで、まるでどっきりカメラに合ったようです。



TikTokはトランプ陣営の読みの甘さを露呈したのですが、伝言ゲームのようによれていって、TikTok利用者のせいで集会参加者が少なかったという見方も出ているそうです。



2020年のSNSを使った選挙戦を象徴するようで興味深いです。



WSJ はAfter Tulsa Rally, Trump Heads to Arizona,Wisconsin(トランプ、オクラホマの選挙集会のあと、アリゾナとウィスコンシンへ)の中で、トランプ大統領が20日の選挙集会の参加人数をめぐってごたごたしたあと、陣営は23日に開かれるアリゾナ州での次の集会に向けて準備していると報じています。



20日にオクラホマ州タルサで開催された集会についてトランプ陣営は、1万9000人を収容できる会場に6200人しか訪れなかったのは、デモに邪魔されたため会場に入れなかった支持者がたくさんいたと釈明していますが、WSJの記者が見る限り平和的なデモでそんなことはなかったといいます。



地元警察のトップも「暴力を使うことなく世界に意見を示してくれてありがとう」とツイート。集会の規模に執着することで知られるトランプ大統領は21日、バージニア州のゴルフ場で過ごしたそうです。



今週は、23日(火)にアリゾナ州のフェニックスで学生との集会、同州ユマでセキュリティ関連の集会に出て、25日(木)には激しい選挙戦が予想されるウィスコンシン州の造船所で話す予定にしています。



New York Times はTikTok Teens and K-Pop Stans Say They Sank Trump Rally(TikTok利用者の若者やK-popのファンがトランプ集会にどっきりか)の中で、オクラホマ州タルサの選挙集会で空席を目立たせるために動画サイトTikTokを利用する若者やK-popのファンがどっきりを仕掛けたと伝えています。



トランプ陣営の責任者は先週、ツイッターで100万を超える申し込みがあったと発表しましたが、1万9000人を収容できる会場はすかすかで、会場に入れなかった人たちのために用意されたイベントもキャンセルされたということです。



地元消防は、6200人分のチケットをスキャンで読み取ったということです。TikTokの利用者らは、いたずらのつもりで大勢に申し込みをさせ、すっぽかしたということです。多くの利用者はいたずらが大きく報道されよう、投稿から48時間以内に消去したとしています。



これについて、若者に人気の民主党のAOC=アレクサンドリア・オカシオ・コルテス下院議員はトランプ陣営の責任者に対して「TokTokのティーンエージャーにやられたのよ」とつぶやき、出席する気はないのに集会に参加すると申し込んだ若者にだまされたとしています。



Washington Post は、本来「TikTokの利用者やK-popファンがトランプ陣営による集会参加者の人数の推定を過剰に予測させた」という話が伝言ゲームのようにねじれていって(like a message at the end of a game、「集会に6200人も集まらなかったのはTikTokの利用者やK-popファンのせいだ」に変わっていったと伝えています。



「前者は一定程度正しいものの、後者はおそらく間違いだろう」と解説。TikTokの利用者はほかのSNSよりも若くZ世代(GenZ)、それはそれで力強いツールだとまとめています。