関係者によると、22日に東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は29人だった。5日ぶりに30人を下回った。 （ANNニュース）
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- 2020年06月22日 15:55
東京都で新たに29人の感染確認、5日ぶりに30人下回る
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