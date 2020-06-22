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東京都で新たに29人の感染確認、5日ぶりに30人下回る


　関係者によると、22日に東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は29人だった。5日ぶりに30人を下回った。 （ANNニュース）

映像：週末は感染拡大前を上回る人出に

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