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米国に新コロ第二波、バイデン大統領が現実味を帯びてきた（金融日記 Weekly 2020/6/12-2020/6/19）

TOPIX: 1582.8, +0.8% (1w), -8.0% (YTD)
Nikkei225: 22478.79, +0.8% (1w), -5.0% (YTD)
S&P500: 3097.74, +1.9% (1w), -4.1% (YTD)
USD/JPY: 106.85, -0.5% (1w), -1.7% (YTD)
EUR/JPY: 119.4, -1.2% (1w), -2.0% (YTD)
Oil(WTI Futures): 39.75, +9.6% (1w), -35.1% (YTD)

　アメリカで最初に感染爆発したニューヨークで新型コロナウイルス禍が収束に向かう一方で、フロリダ州やアリゾナ州などの他の州で感染爆発を起きつつある。経済再開のためにコロナ禍は勝手に収束するだろうと思い込もうとしていたが、当然だがウイルスは全く誰の都合にも忖度しない。米アップルもいくつかのショップを感染拡大防止のために閉鎖することになった。

　当初から新コロ禍を過小評価し対策を誤ってきたトランプ大統領の人気が落ちており、バイデン大統領誕生が現実味を帯びてきた。最近の世論調査ではバイデン氏勝利の可能性が５割以上となっている。いくらトランプ大統領に問題があっても、民主党よりは米経済にとってはマシだろう、との見方が強いが、果たして市場は大統領選挙の行方をどのように織り込んでいくのだろうか。

米経済に第２波の影　アップルが11店再閉鎖
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60607590Q0A620C2EA2000/

「バイデン大統領」への準備（ファイナンシャル・タイムズ）
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60549370Z10C20A6TCR000/

中国に望ましい米大統領はトランプ氏かバイデン氏か（エコノミスト）
https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/world/00231/

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日本株
直近1年の日経平均株価とインプライド・ボラティリティの推移


出所: 日経新聞社

サイズ/スタイル/セクター別の週間パフォーマンス(2020/6/12-6/19)

出所: 東証、日経新聞社、セクター指数はTOPIX17業種

個別銘柄の週間パフォーマンス(2020/6/12-6/19)


出所: 会社四季報、Yahoo!ファイナンス

FX
直近1年のドル円とユーロ円の推移


出所: セントラル短資

イールドカーブ(2020/6/19)


出所: Bloomberg.com

主要通貨の週間パフォーマンス(2020/6/12-6/19)


出所: セントラル短資

外国株とコモディティ
直近1年のS&P500と原油価格(WTI原油先物)の推移[USD]


出所: Yahoo!ファイナンス、Bloomberg.com

地域別株価指数とコモディティの週間パフォーマンス[USD](2020/6/12-6/19)


出所: iShares: MSCI Japan (EWJ), MSCI Kokusai (TOK)、MSCI Core Europe (IEUR), MSCI All Country Asia Pacific ex Japan (AAXJ), MSCI Emerging Markets (EEM), GLOBAL REIT ETF (REET). Bloomberg.com: Oil WTI Futures (CL1), Gold Futures (GC1)

今週のマーケット・イベント
6月22日(月)
米5月中古住宅販売
ユーロ圏6月消費者信頼感

6月23日(火)
米5月新築住宅販売
ユーロ圏6月製造業・サービス業PMI
決算：米FedEx、他。

6月24日(水)
日銀金融政策決定会合の主な意見（6/15-16開催分）
日5月企業向けサービス価格指数

6月25日(木)
日4月全産業活動指数
米1-3月期GDP（確報）
決算：ニトリ、米Nike、他。

6月26日(金)
米5月個人所得･個人消費支出
米6月ミシガン大消費者センチメント
ユーロ圏5月M3

6月27日(土)

6月28日(日)

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