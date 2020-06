【コロナで販売急増の植物由来肉】

新型コロナウイルスの感染拡大でさまざまな動きが加速していますが、アメリカでは植物由来肉の売り上げが伸びています。食肉処理施設で感染が広がった結果、リアル肉の生産が減って価格が上昇して価格差が縮んでいることが背景にあります。



自宅で食事ことが増えて、消費者が食品価格に敏感になっていることもあるようです。



CNBC

CNN

USA Today

は、Beyond Meat to sell cheaper value packs of its meatless burgers(ビヨンド・ミート、割安な植物由来肉を販売へ)の中で、が17日、夏のバーベキューシーズンを前に22日からと報じています。10枚入りで15ドル99セントで、しています。新型コロナウイルスの感染拡大の結果、多くの人たちがことから、Nielsenによると6月6日のということです。ビヨンド・ミートの株価も上昇しているそうです。はMeat prices are surging. Good news: Fake meat is getting cheaper(リアル肉の価格高騰。代替肉が割安に)の中で、と伝えています。労働省の5月の統計では、だったということです。ビヨンド・ミートが今週売り出すでしたが、新型コロナウイルスの影響でされているため、スーパーで売り出されるとしています。ビヨンド・ミートは「」と自信を示したということです。新規のお客を獲得するためにこの夏、といいます。は、Burger King is the first chain to offer Impossible Foods breakfast sausage(バーガーキング、を提供)の中で、バーガーキングがに続き、を発売すると報じています。バーガーキングは植物由来肉を使ったハンバーガーで売り上げを伸ばそうとしているものの、としてます。