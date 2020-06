記者がインフルエンサー販促の片棒？

新型コロナウィルス のパンデミックがデジタルメディアに及ぼす影響で明らかになったのは、広告収入頼みの経営は脆弱だということです。

前回の拙ブログでは、生き残るには収入源の多様化が大事だという主張を紹介しました。その柱の一つはまあ、当たり前ですが有料購読者の獲得です。

それをどうやって実現するか?テキサス州ダラスの日刊紙ダラス・モーニング・ニュース(Dallas Morning News=DMN)は、自社の記者を「インフルエンサー」に見立てて、有料電子版への加入を勧誘するというユニークな実験に取り組んでいます。

DMNでは、多くの記者がツィッターで発信しているようで、各自にはそれなりのフォロワーがいます。そして記者は自分の”守備範囲”については詳しいはずだから、インフルエンサーに見立てて、マーケティングに協力してもらう、という考えです。4月21日にスタートしました。

その一人、コロナウィルス 関連の記事を書いているMallorie Sullivan記者の投稿はこれ。

want to support @dallasnews *and* help me achieve my final form as an influencer for local news?



visit this link and use the promo code MALLORIES for a free (!) one-month digital subscription https://t.co/VxOT62ghwF