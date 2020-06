来週、大統領補佐官だったボルトン氏の暴露本が出版されます。

出版社はthe book Donald Trump doesn’t want you to read(トランプ大統領が恐れている一冊)として売り出しているそうです。

けさ、政権が出版の差し止めを求めて提訴。ますます話題作りに貢献しています。







New York Times はTrump Administration Asks Judge to Stop Publication of Bolton’s Book(トランプ政権、ボルトン著の本の出版差し止め求めて提訴)の中で、トランプ政権が16日、ジョン・ボルトン前大統領補佐官(国家安全保障担当)が予定通り本を出版すれば国家安全保障を脅かすとして、出版差し止めを求めて提訴したと報じています。



著書The Room Where It Happened: A White House Memoirは6月23日出版予定で、トランプ政権高官はこれまで繰り返しボルトン氏に警告を発してきたということです。



司法省が裁判所に提出した資料によりますと、500ページほどの本は200万ドルの契約金に基づくものだと言われ、多くの機密情報が盛り込まれていると指摘。



著書はすでに印刷され倉庫に発出されたことから「ボルトンの主張を非公開にするのを政権にとって難しくなっている」と分析しています。



CNN は、ボルトン氏が本の出版を前にすでにABCテレビとのインタビューをすでに終えていて今週末に放送される予定だと伝えています。



トランプ政権からの報復は出版の前ではなく後で処理する意向だとしています。



トランプ大統領は国家安全保障を担当していたボルトン前大統領補佐官が暴露本(tell-all book)を出版することに苛立ちを募らせていて、15日にはホワイトハウスで記者団に対してボルトン氏が「刑事上の問題に直面するだろう」と述べたということです。



Bloomberg は、ボルトンの広報担当者のSarah Tinsleyがノーコメントだとしていて、法律の専門家は、出版の差し止め命令を得るには国家安全保障上の脅威になることを証明する必要がありハードルが高いとみていると報じています。



ボルトン氏の代理人は10日、WSJに寄稿して出版にあたってNSC=国家安全保障委員会の歴史上最も広範囲で詳細なレビューを受けたと説明しています。







大統領の弾劾手続きの際にウクライナをめぐる資料が議会に十分に提出されていないと指摘したボルトン氏に対して、トランプ大統領はツイッターで反論。



今回の提訴はトランプ大統領と外交の側近でありながら多くの政策で対立したボルトン氏との衝突だとしています。



https://int.nyt.com/data/documenthelper/7028-bolton-book-lawsuit/ce3b8c4bf5f6687fa454/optimized/full.pdf