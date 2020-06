「生理のある人」って誰のこと？ ハリー・ポッターの作者J・K・ローリングが炎上している理由

[ロンドン発]アメリカの白人警察官による黒人男性暴行死事件に端を発した「Black Lives Matter(黒人の命が大切なのだ)」運動が世界中に波紋を広げる中、生物学的な「女性」に固執する一部フェミニストとトランスジェンダーの権利を唱えるグループの間で激しい論争が起きています。

トランスジェンダーの論争に火を着けたのはトランスアクティビストから「トランスフォビック(恐怖症)」と攻撃されている英女性作家J・K・ローリングさん(54)です。ローリングさんは魔法使い「ハリー・ポッター」シリーズで5億部以上を売り上げ、その映画も大ヒットした世界的なベストセラー作家。

フェミニストとしても活動するローリングさんのツイートは昨年12月にも炎上。今回は6月6日に「“生理のある人”。かつては確かにこうした人たちを指す言葉があったわ。何と言ったのかしら誰か教えて。Wumben? Wimpund? Woomud?」とツイートし、大炎上しました。

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



