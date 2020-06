【コロナ下の選挙と集会とデータ】

新型コロナウイルスの感染拡大と抗議集会が続く中、トランプ大統領が今週末、オクラホマ州タルサで大規模な選挙集会を開きます。新型コロナウイルスの感染拡大が心配されているということです。

一方で、抗議集会の参加者のスマートフォンの位置情報を政治団体が活用しているということです。

Washington Post はPublic health experts warn of coronavirus risks at Trump's Tulsa rally(医療の専門家、トランプの選挙集会で感染リスクを警戒)の中でトランプ大統領が6月20日にオクラホマ州タルサで予定している大規模な選挙集会が新型コロナウイルスの感染拡大に対する懸念から、医療関係者の間で慎重な対応を求める声があがっていると報じています。

アメリカではこれまでに少なくても11万4000人が亡くなり、208万4000件の感染が報告されているということです。

1万9000人を収容できるアリーナで開かれる集会について地元の保健当局者は「これほど大規模で屋内のイベントに参加する人たちを守れるか心配だ」とした上で「大統領の安全の確保も懸念している」と述べたそうです。

CNN は、もともとは6月19日に予定されていたものの、この日がJuneteenthと呼ばれる奴隷解放の記念日であることから日程を変更したと伝えています。

あえて19日に計画したという指摘にトランプ大統領は否定したということですが、タルサは1921年に白人による黒人の大量虐殺事件が起きた場所でもあり、人種差別に対する抗議デモが全米で広がる中、3か月ぶりに開く選挙集会の日程や場所として不適切だという批判も出ているということです。

WSJ はPolitical Groups Track Protesters' Cellphone Data(政治団体、抗議集会参加者の携帯電話の情報を使って追跡)の中で、大規模な抗議デモが続くアメリカで政治団体が有権者の票を獲得しようと携帯電話をトラッキングして、行動を促すメッセージを送っていると伝えています。

アプリでOKした場合の位置情報を集めて個人を特定しない形でトラッキングする手法はgeofencingと呼ばれるそうで、これまで企業が広告などに使ってきましたが、最近は政治団体が使うようになったと解説。

新型コロナウイルスの感染拡大によって例年のような戸別訪問や、密集する集会ができないため、有権者のデータは貴重でこの手法は2020年の大統領選挙で大きな役割を果たすと見られているということです。

一方で、抗議集会参加者の位置情報を集めることは監視(surveilance)だという批判も出ています。本人の同意をめぐるルールが不十分であるほか、位置情報を収集されていることも知らない場合が多く、懸念がある場合には位置情報をオフにするよう専門家は促しています。

抗議集会の参加者のデータを用いてターゲット広告をするかどうかという質問に対して、民主党候補のバイデン陣営もトランプ陣営もコメントしなかったそうです。

データを活用するという点では、 FT はResearchers turn to wearable tech in race to trackCovid-19(感染追跡のために研究者はウエラブル端末に期待)の中で研究者が新型コロナウイルスの感染防止のために多くの利用者がいるFitbitやAppleWatchといったウエラブル端末のリアルタイムのデータに期待を寄せていると報じています。

心拍数や体温の変化を追跡することで症状が出る前でも感染の兆しを把握できるということで、正確性が問題だとしながらも、専門家は長期に遠隔で健康状態をチェックできるとしています。