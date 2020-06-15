河野太郎防衛大臣は15日、地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」を巡り、山口県と秋田県への配備計画のプロセスを停止すると表明した。
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- 2020年06月15日 18:25
「イージス・アショア」の配備計画を停止 河野防衛大臣が表明
河野太郎防衛大臣は15日、地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」を巡り、山口県と秋田県への配備計画のプロセスを停止すると表明した。
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