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「イージス・アショア」の配備計画を停止 河野防衛大臣が表明


　河野太郎防衛大臣は15日、地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」を巡り、山口県と秋田県への配備計画のプロセスを停止すると表明した。
（ANNニュース）

映像：トランプ大統領 米軍は「海外関与より自国防衛を」

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