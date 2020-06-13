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東京都で24人が感染 3日連続で20人を上回る


　関係者によると、東京アラートがきのう解除された東京都がきょう確認した新型コロナウイルスの感染者は24人だった。3日連続で20人を上回った。（ANNニュース）

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