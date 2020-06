アメリカの黒人差別解消運動に日本人はどう向き合うべきか？

Photo by Cooper Baumgartner on Unsplash



●運動の目的が「警官を叩くこと」になってしまっていいのか?

●「敵側の懸念」を両側から解決するように動くべき

・公平性を求めるがわが、治安維持の必要性も”我がこと”として考える

・治安維持を重視するがわが、差別を解消して公平な社会とすることを”我がこと”として考える

今アメリカで起きている人種差別反対運動(BLM=Black Lifes Matter)について、この記事は冷笑するつもりもないし水をさすつもりもないし真剣に応援したいと思っているし、逆に例えば日本には差別はないとか、アメリカの黒人差別はもう制度的にはなくなってるのに甘えてるのだ・・・とかそういう系統のことを言いたいわけでもありません。アメリカに住んだことがなくても、ただヒップホップ音楽やアメリカ映画を見ているだけでもこの問題の深刻さは伝わってくるし、ジョージ・フロイド氏が殺害されるリアルな動画を見て、かなりツライ気持ちになりましたし、この運動が意味あるものに繋がっていってほしいと真剣に思っています。しかし、そうやって盛り上がった運動が「求めるもの」が「警察予算の削減」って・・・あまりにぶっ飛んでいて脳内が「???」ってなりました。NYPD(アメリカドラマに良く出てくる”ニューヨーク市警”)の予算を6ビリオンドル(6千億円強)から5ビリオンドル(5千億円強)にいきなり減らすとか、そしてその決定を喝采で迎える活動家さんたちのSNSアカウントを見ていると、本当にそれでいいのか?は真剣に考えるべきだと思います。そういうところの「アメリカンなザツさ」が、トランプというモンスターを余計に押し上げてきたメカニズムがあるように私には感じられるからです。この記事では、経営コンサルタント兼思想家として「グローバル(あるいはアメリカ的)なシステム」と「社会のリアリティ」との間をどう取り持つのかを実地に考えてきた立場から、どうやったら「運動の熱量を具体的変革に変えていけるのか」というような事を深く考えて、これからの時代に日本人の私たちが提示していくべきビジョンについて考える記事です。この事件をきっかけに、今の・・・という話もします。BLM運動のもう一つのスローガンにすらなりつつある「警察予算の削減(Defund the police)」は、トランプ大統領が「左翼叩き」のネタとしてこれを使うようになってしまった事もあって、その響きほどには非理性的なものではない・・・ちゃんと考えてあるのだ・・・という反論はこの数日よく見るようになりました。要するに、過剰に軍隊的な装備を買おうとする警察を抑止して、「治安を守る別のやり方」を考えるのだ・・・というような感じでしょうか。だから決して警察なんていらないのだ・・・という話ではない・・・というわけですね。それらの理想論は一個ずつは読んでいると「なるほど」というものも結構あるのですが、この燃え盛る「Defund the police!!」という大合唱の情勢下でそんな「予算の適切な配分見直し」みたいなことができるのか?・・・には私はどうしても悲観的にならざるを得ません。なぜなら、というか、むしろという意識すらあるからです。もちろん、実際にアメリカ社会に構造化されている差別の大きさから考えれば、多少強引なレベルの抗議でも「とにかく問題を認識させて変化を起こす」ことが必要だという議論はわかります。しかし、じゃあその「予算の付け替え」というレベルの話になったら、「公平性と治安維持を”両方”実現するにはどうしたらいいか」をどちらがわも真剣に考える必要があります。ちょっとでも「治安維持」がわの要請を考えたりするのは「敵だ!」みたいな発想で、本当に「適切なDefund the police」ができるでしょうか?結局、単に熱狂の結果としての警察の予算削減がされるだけで終わり、治安維持能力が低下して、それで困るのは、貧困地域に住んでいる普通の人です。92年のロサンゼルス暴動でも、結局それで困ったのは黒人地域に店を出していた韓国系の店主とかでしたよね。自分は治安のいいエリアに住んでいるインテリ階層が、自分の政治的ナルシシズムを満足させるために、「治安維持と公平性の両立」という難しい課題から逃げ、とにかく警察を叩けばいいのだ・・・と騒ぐ結果として、その治安悪化のダメージを引き受けるのは結局貧困層・・・というのは考えうる限り最低最悪の欺瞞構造だと私は感じます。もちろん、差別を解消し公平な社会を実現していきたい・・・という熱意は非常に大事なことです。しかしそれを、単なる「警察たたき」的なムーブメントに乗っ取られないようにしないと、結局騒ぐだけ騒いで飽きたら終わり・・・みたいなことにしかならないでしょう。じゃあどうすればいいのか?これ↑を”両方”からやっていくしかありません。ここから逃げる議論は単なる20世紀の遺物的なイデオロギーのお遊びでしかなく、本当の問題解決につながることは決してない。まあアメリカはアメリカのやり方でやるしかない事情もあるので難しいこともありますが、少なくとも日本においては「日本のやり方」で一歩ずつ解決していくことを考えなくてはいけない時期に来ていると思います。(そしてそういう「日本発」のやり方が、いずれ欧米の混乱を収めるヒントになる未来もありえるでしょう。)たとえば、 こないだ公開されたウェブインタビューに掲載されている写真 でわかるように、私は結構「わるい人」風の外見をしているので、ただ歩いているだけで日本人の平均からすればかなり頻繁に”職質”されます。でも私はいきなりそこで「差別だ」と思ったりしません。まあこの系統の外見の人の犯罪率が高いのは事実なんだろうから、彼らが職質したくなる理由もわかる。ただこれは、「こちらの尊厳を無視するような警察の横暴を許容する」ってことでは決して無いわけです。そうはさせないぞ!という態度も同時に出す必要がある。別にヘリクダった態度を取るわけじゃなくて、ある種の「なめんなよ」感だって大事だし、警官に求められているある一線を超えて上から目線だったりしたら抗議しようと思っている。要するにんですね。日本的な表現で言うと、「あんたらはそれが商売なんだから、その役割は果たさないといけないよね。理解してますよ。でも法律的な公平さは守ってもらいますよ」という感じです。「警察官が果たしている役割」について「敬意」を払う振る舞いをするようにしていけば、日本ならたいてい相手は態度を変えてくれます。無法者だと思って職質した時の態度とは違う丁重さになる。この・・・が大事なんですよ。もちろんこれは、日本における日本人の男としての「特権的地位」だからできることだということは理解していますし、同じことを、たとえば私みたいに「多少外見が悪い人っぽい」というレベル以上に偏見をもたれやすい属性の、例えば非白人の外国人の人ができるとも思っていないし、やるべきだ・・・とも言えません。しかし、もしアウトサイダー的な扱いを受けている人の「地位向上」を目指すのならば、そこの「双方向性」を無視して話を進めると、その社会を維持していた信義則が壊れるので、逆に差別主義的な暴力にコミットする人も増えることを止められなくなるでしょう。アメリカの場合、トランプ大統領のようなモンスターを支えるムーブメントにどんどん油を注いでいくことになってしまう。