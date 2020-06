【顔認証技術と捜査】

AIを使った顔認証の技術に対する批判や懸念が強まっています。米アマゾンが顔認証技術を捜査当局に提供することをやめると発表。

有色人種に対する精度が高くないと指摘されていて、人種差別への抗議の高まりを受けた判断とみられています。

ヨーロッパでは米Clearview AIの顔認証技術が問題になっています。

[動画をブログで見る]

WSJ はAmazon Suspends Police Use of Its Facial-Recognition Technology(アマゾン、顔認証技術の警察提供を停止)の中で、IT企業、上下両院の議員、市民団体が監視技術の規制強化や人種によるバイアスにつながる可能性があるという声を強める中、米アマゾンが捜査当局に対する顔認証のソフトウエアの提供を1年間停止すると発表したと報じています。

アマゾンは「1年間のモラトリアムを設けることで議会が必要なルールを制定することを望む」とコメントしていています。

捜査当局がテクノロジーを使うことに対してはジョージ・フロイド氏の死をきっかけに全米で抗議が広がり、野党民主党が今週、議会下院に提出警察改革法案には、捜査当局がリアルタイムの顔認証技術を使うことを禁止する内容も盛り込まれました。

アマゾンは、Rekognitionと呼ばれる顔認証ソフトウエアを警察やその他の捜査当局に広く提供していて、今後も人身売買や行方不明となったこどもの捜索に使うことは認めるということです。

アマゾンの発表文



New York Times は、Amazon Pauses Police Use of Its Facial Recognition Software(アマゾン、警察に対して顔認証ソフトウエアの提供を停止)の中で、アマゾンは提供を停止する理由を明示しなかったと伝えています。停止はアマゾンにとって方針の転換であり、全米で人種差別とバイアスがかかった警察活動に対する抗議が広がる中での判断だったとしています。

アマゾンの顔認証技術は、有色人種の特定を誤ったことでこれまでに批判されてきたとしています。

これに先だって、IBMは8日、議会にあてた書簡の中で顔認証技術の製品の販売をやめると明らかにしました。

捜査当局は犯罪捜査で容疑者を特定したり、行方不明となったこどもの捜索に顔認証技術を活用していて、運転免許証の記録などのデータベースの画像と照合させているということで、市民団体は、デモ抗議に参加している人など遠くから秘密裏に特定することができ、表現の自由を妨げると主張しているということです。

カリフォルニア州サンフランシスコ市やマサチューセッツ州ケンブリッジ市などは顔認証技術の使用を禁止しているそうです。

Politico はU.S. facial recognition technology likely illegal in Europe(アメリカの顔認証技術は押収では違法の可能性)の中で、Clearview AIという米スタートアップが開発した顔認証技術についてヨーロッパの当局が「疑義あり」としたと報じています。

Clearview AIは、SNSなどから取った30億枚の写真のデータベースを使って、ある人の顔を特定する技術をユーザーに提供していて、世界の600を超える捜査当局がこのアプリを使用していると報じられているとしています。

ヨーロッパデータ保護委員会は10日、発表した声明で「EU域内で捜査当局がClearview AIなどのサービスを活用することは、EUのデータ保護の枠組みと一貫性がない」としました。これに対してClearview AIはコメントしていないということです。