［東京 １０日 ロイター］ - ＮＨＫなど国内メディアによると、１０日に東京都内で新たに１８人が新型コロナウイルスに感染していることが確認された。１日の感染の確認が２０人を下回るのは４日連続となる。
記事
- 2020年06月10日 15:00
新型コロナ、東京都内で新たに18人の感染確認＝報道
あわせて読みたい
トピックス
ランキング
-
1
勇気ある横田さん息子発言に同感
- facebook285
-
2
コロナ慣れた日本人 緩みは当然
- facebook32
-
3
横田滋さん息子が首相批判に苦言
- facebook933
-
4
小池氏が弱者に示す異常な冷たさ
- facebook153
-
5
NHKとCNNで真逆の報道に医師混乱
- facebook79
-
6
渡部建 複数女性との不倫認める
- facebook59
-
7
渡部建 自粛の背景に女性関係か
- facebook1
-
8
箕輪氏の自粛に加藤浩次が指摘
- facebook18
-
9
石原氏ガン闘病「弟思い起こす」
- facebook137
-
10
橋下氏 日本は中国非難すべきか
- facebook7