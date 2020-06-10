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新型コロナ、東京都内で新たに18人の感染確認＝報道


［東京　１０日　ロイター］ - ＮＨＫなど国内メディアによると、１０日に東京都内で新たに１８人が新型コロナウイルスに感染していることが確認された。１日の感染の確認が２０人を下回るのは４日連続となる。

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