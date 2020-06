人種差別に反対するBLM=Black Lives Matter運動に関する報道が相次いでいます。トランプ大統領に対して共和党からも反発。



CNNの世論調査では大統領選挙で民主党のバイデン氏に投票すると答えた人が55%に上りました。



New York Times は、Trump Orders Troops to Leave D.C. as Former Military Leaders Sound Warning(トランプ、アメリカ軍元高官から警告が相次ぐ中、首都から部隊の撤収を命令)の中で、ブッシュ共和党政権の国務長官だったパウエルら元統合参謀本部議長3人がトランプ大統領を批判したと報じています。アメリカ国民の信頼を失うといっせいに反対したとしています。



こうした中、トランプ大統領は7日、首都ワシントンから州兵の撤収を命じたということです。



FT はEx-military chiefs add to criticism of Trump over protest response(アメリカ軍の元高官がトランプを批判)。



この中でパウエル元国務長官が「トランプ大統領は役割を果たさず、いつも嘘をつく」と出演したテレビ番組で述べ、大統領選挙では民主党のバイデン候補を指示すると述べて黒人男性の死亡事件をきっかけに全米に広がった平和的な抗議デモに対するトランプ大統領の対応を批判したと報じています。



Washington Post はRomney joins evangelicals in D.C. march(共和党のロムニー上院議員、首都ワシントンでキリスト教福音派と抗議デモに参加)の中で、共和党の大統領候補でもあった本流のロムニー上院議員が1000人の抗議活動に参加したと報じています。



参加した理由として、ロムニー氏は「残虐な暴力に終止符を打ち、黒人の命も大事であることを明確にしたかった」と述べたということです。集会にも参加し、福音派の協会の主催者はロムニー氏が参加することを知らされていなかったそうです。



CNN の世論調査では大統領選挙で民主党のバイデン氏に投票すると答えた人が55%に上りました。トランプ氏を14ポイント上回っています。



白人警察官による黒人男性の死亡事件をきっかけにバイデン氏の方が国民を安心させられる存在として浮上しているということです。