【米大統領選2020】 バイデン前米副大統領、秋の大統領選本選に出馬決まる

ジョー・バイデン前米副大統領(77)は6日、11月の大統領選本選でドナルド・トランプ米大統領(73)と争うため、野党・民主党の指名獲得を確実にした。指名に必要な党代議員の人数を確保したという。バイデン氏が大統領を目指すのはこれで3度目。

バイデン氏はツイッターで、必要な代議員1991人を獲得したと発表。「皆さん、民主党の指名を獲得するのに必要な代議員1991人を今夜、確保しました。これから皆さんの票を得られるよう、毎日闘います。みんな一緒になって、この国の魂のための戦いに勝てるように」と書いた。

Folks, tonight we secured the 1,991 delegates needed to win the Democratic nomination. I'm going to spend every day fighting to earn your vote so that, together, we can win the battle for the soul of this nation. https://t.co/sl3wFGabpg