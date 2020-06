「黒人の命は大事」、ホワイトハウス前に巨大ペイント　米ワシントン

米ワシントンのミュリエル・バウザー市長は5日、ホワイトハウス近くの交差点の名称を、黒人に対する警察暴力に抗議するスローガン「Black Lives Matter」プラザに変更した。抗議の鎮静のために軍の投入を示唆するドナルド・トランプ米大統領への反発を示したかたちだ。

バウザー市長(民主党)はこの日、2区画にわたって「Black Lives Matter」と黄色くペイントされたホワイトハウスに続く通りを公開した。

また、交差点の新名称「Black Lives Matter」プラザの標識を設置する様子をツイッターに投稿した。

「ホワイトハウス前の16thストリートの交差点が、正式に『Black Lives Matterプラザ』になった」

The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”. pic.twitter.com/bbJgAYE35b