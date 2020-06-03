  1. トップ>
記事

東京で新たに12人の感染確認 ３日連続の2桁 新型コロナウイルス

　関係者によると東京都できょう、新たに12人の新型コロナウイルスへの感染が確認された。東京アラートを発動したきのうの34人、おとといの13人に続いて3日連続の2桁となった。（ANNニュース）

【映像】レインボーブリッジが赤く染まる瞬間

タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「新型コロナウイルス」の記事一覧へ

トピックス

ランキング

  1. 1

    小池知事の詐称疑惑 失職判例も

    郷原信郎

  2. 2

    倉持由香 給付金100万円受け取り

    BLOGOS しらべる部

  3. 3

    AppleMusic停止 異例の抗議行動

    跡部　徹

  4. 4

    きゃりー父「投稿に責任を持て」

    文春オンライン

  5. 5

    神の業? コロナ直面のイスラム教

    BLOGOS編集部

  6. 6

    都の方針に歌舞伎町経営者が怒り

    BLOGOS編集部

  7. 7

    コロナで着目すべき「血液凝固」

    大隅典子

  8. 8

    暗号資産に麻生節「名称が悪い」

    音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）

  9. 9

    よしのり氏 まゆゆは本物だった

    小林よしのり

  10. 10

    ユニクロ参入でマスクバブル終焉

    NEWSポストセブン

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。