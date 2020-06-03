東京で新たに12人の感染確認 ３日連続の2桁 新型コロナウイルス

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関係者によると東京都できょう、新たに12人の新型コロナウイルスへの感染が確認された。東京アラートを発動したきのうの34人、おとといの13人に続いて3日連続の2桁となった。（ANNニュース）
【映像】レインボーブリッジが赤く染まる瞬間
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