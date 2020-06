取材現場で記者はもう特別な存在じゃないのか

恐ろしいことです。先月25日に、米ミネソタ州ミネアポリスで、黒人男性ジョージ・フロイドさんが白人警官に殺害されてから1週間、全米で怒りの抗議行動が高まる一方ですが、これを取材し、報じるジャーナリストへの警察の意図的と見られる攻撃が各地で頻発しているのです。

これを当初からネット上の映像を中心に追っているNick Waterさん(BellingCatの上席調査員)の解析によれば、日本時間で今朝未明の段階で100件に達したそうです。

Incident 100: reporter hit on thigh with less lethal munition while reporting Minneapolis. https://t.co/x1IjnHk717