日銀と金融庁、ＬＩＢＯＲ対応状況確認で金融機関に通知

［東京 １日 ロイター］ - 日銀と金融庁は１日、主要な金融機関の経営トップに対し、ＬＩＢＯＲ公表停止に向けた対応促進と対応状況の確認を目的とした通知を発出した。ＬＩＢＯＲを利用している金融機関は、経営陣による主体的かつ積極的な関与のもと、同通知の内容も参考にしつつ、公表停止に向けた対応をより一層進めていくことを期待しているという。