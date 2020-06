全米抗議デモへ発展した陰で、扇動者の存在あり？

陰謀論のようなタイトルで、失礼致します。

今回の黒人男性死亡事件に端を発した全米抗議デモは、ソーシャルネットワークの普及を追い風にあっという間に広がっていきました。

その裏で、SNSを中心に扇動者の存在が疑問視されつつあります。

扇動者として浮かび上がっているのは、 アンティファ(Antifa) です。 反ファシシズムを謳う彼らは極左 とされ、2017年8月にバージニア州銃乱射事件をきっかけに白人至上主義者(オルト・ライト)がデモを展開した時、ァが彼らアンティフに対峙し一触即発となったことでも知られます。

2016年の米大統領選でトランプ氏が頭角を現す頃に誕生したとも言われるアンティファですが、ミネソタ州ミネアポリスでの抗議活動に火を点けた黒幕と指摘する声が上がっています。

なぜアンティファなのでしょうか?その理由は、 事件発生後まもないミネアポリスで民衆が平和な生活を満喫していた最中に目撃された男性の姿と行動 にあります。注目の動画は、Youtubeやツイッター以外に英インディペンデント紙などでも取り上げられました。

ご覧のように、 アンティファのメンバーの衣装と言える頭のてっ辺から爪先まで黒装束に身を包んだ男性が、突如ハンマーでガラスを割る姿 が捉えられたのです。淡々と割っていく様子は、異様という言葉がピッタリ。周囲にいた黒人青年が声を掛けても相手をせず、振り向いた時に頭巾のからのぞく肌の色から白人である様子が伺えます。

ガラスを割ったからなんだと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、「 割れ窓理論」の逆で、敢えて窓を割ることで暴力を誘発した と考えられるわけです。

しかも、こちらの 黒人少年が問題視する通り、いつのまにか街中に煉瓦やブロックが積み重ねられていた というではありませんか。

煉瓦やブロックが勝手に集積するはずはなく、何者かがわざわざ運んで用意したと考えるのが自然です。何より、抗議デモが転じ略奪、放火、暴力が横行する状況は、地元住民の行動とは思えません。外部の者が地域を荒廃させ、人々の生活を恐怖に陥れているかのようです。

画像:オレゴン州のポートランド市長で民主党のウィーラー氏のツイートでも、 抗議デモの域を超え放火・強奪に発展 している実態が浮き彫りに

Burning buildings with people inside, stealing from small and large businesses, threatening and harassing reporters.



All in the middle of a pandemic where people have already lost everything.



This isn’t calling for meaningful change in our communities, this is disgusting.