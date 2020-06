スペースXの宇宙船、ISSにドッキング成功　米民間で史上初

ジョナサン・エイモスBBC科学担当編集委員

米民間の宇宙船「クルードラゴン」は31日、国際宇宙ステーション(ISS)にドッキングし、飛行士のダグ・ハーリー氏とボブ・ベンケン氏がISSに入った。

宇宙開発企業スペースX(エックス)が製造し運航するクルードラゴンのカプセルは、中国の上空422キロで、周回軌道を回るISSの船首部分にドッキングした。

漏れの有無や圧力、温度などを確認した後、2飛行士はISSに入り込み、滞在中のロシアとアメリカの飛行士と対面した。

ハーリー氏とベンケン氏が乗った宇宙船は、30日にフロリダ州で打ち上げられた。

アメリカで宇宙船が打ち上げられたのは、米航空宇宙局(NASA)がスペースシャトルの使用を9年前に終了してから初めてとなる。

NASAは、「NASAの飛行士が民間の宇宙船で宇宙ステーションに入るのは人類史上初となる。ベンケン飛行士とダグ飛行士はスペースXのドラゴン・エンデヴァー宇宙船でついに周回軌道を回る研究施設に到着した」とツイートし、その瞬間の動画を公開した。

