人種差別抗議デモ激化、米大統領選への影響は？

黒人男性が5月25日、白人警察官にミネソタ州ミネアポリスで尋問を受けた際に首を抑えつけられ死亡した事件で、全米が揺れています。

事件後で最初の週末にかけ、人種差別抗議デモが激化。ミネアポリスを始めカリフォルニア州サンフランシスコ、イリノイ州シカゴ、フロリダ州マイアミ、ジョージア州アトランタなど25以上の主要都市で夜間の外出禁止措置が講じられました。経済活動が再開してまもない米国経済を直撃しかねません。

画像:LA市長、午後8時から午前10時までの外出禁止令を発表

We will always protect free speech and Angelenos’ right to live without fear of violence or vandalism. To increase safety for demonstrators, law enforcement and all citizens of Los Angeles, we are putting a curfew in place from 8 p.m. to 5 a.m.

