ＩＭＭ通貨先物、ドル売り越しが増加

［ニューヨーク ２９日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨先物の非商業（投機）部門の取組（５月２６日までの週）を基にロイターが算出したドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する売り越し額は８６億ドルで、前週の７６億６０００万ドルから増加した。

対象通貨にニュージーランドドル、メキシコペソ、ブラジルレアル、ロシアルーブルを含めたドルの売り越し額<NETUSDALL=>は７８億２０００万ドルで、前週の６５億８０００万ドルから増加した。

リスク志向の回復を背景に、主要６通貨に対するドル指数<=USD>はこの週に１．４７％下落。週内で最も下げたのがＣＦＴＣのデータ集計最終日となる２６日だった。

ＣＦＴＣが発表したＩＭＭ通貨先物の非商業（投機）部門の取組は以下の通り。

円 5月26日終了週 前週 コード

ロング 57,873 52,038 <1097741NLNG>

ショート 23,266 24,568 <1097741NSHT>

ネット 34,607 27,470 <1097741NNET>

ユーロ 5月26日終了週 前週 コード

ロング 175,034 167,756 <1099741NLNG>

ショート 99,812 95,194 <1099741NSHT>

ネット 75,222 72,562 <1099741NNET>

ポンド 5月26日終了週 前週 コード

ロング 39,192 35,810 <1096742NLNG>

ショート 61,449 54,799 <1096742NSHT>

ネット -22,257 -18,989 <1096742NNET>

スイスフラン 5月26日終了週 前週 コード

ロング 13,246 13,678 <1092741NLNG>

ショート 4,507 4,950 <1092741NSHT>

ネット 8,739 8,728 <1092741NNET>

カナダドル 5月26日終了週 前週 コード

ロング 21,844 23,142 <1090741NLNG>

ショート 55,798 58,198 <1090741NSHT>

ネット -33,954 -35,056 <1090741NNET>

豪ドル 5月26日終了週 前週 コード

ロング 25,530 25,301 <1232741NLNG>

ショート 66,068 64,859 <1232741NSHT>

ネット -40,538 -39,558 <1232741NNET>

メキシコペソ 5月26日終了週 前週 コード

ロング 43,294 24,268 <1095741NLNG>

ショート 38,603 30,252 <1095741NSHT>

ネット 4,691 -5,984 <1095741NNET>

ニュージーランドドル 5月26日終了週 前週 コード

ロング 12,218 10,742 <1112741NLNG>

ショート 27,261 26,609 <1112741NSHT>

ネット -15,043 -15,867 <1112741NNET>