Twitterがツイートの予約投稿をWeb版で正式提供開始！アプリ版では未対応なものの、スマホなどでもWeb版なら利用可能

Twitterの予約投稿が公式Web版で正式提供開始!

Twitter(以下、ツイッター)は29日(現地時間)、同社が提供・運営する140文字以内の短文投稿(ツイート)ができるソーシャルネットワークサービス(SNS)「Twitter」( https://twitter.com )において予約投稿機能を正式提供開始したとお知らせしています。



Twitterにおける予約投稿は昨年11月よりWeb版にて[http://s-max.jp/archives/1783326.html[テスト]]されていた機能で、今回、正式にWeb版にて提供開始されたため、すべての利用者が使えるようになっています。



なお、AndroidやiPhone、Windowsなど向けアプリ版での導入については明らかにされていませんが、共通化が進められているので対応するのではないかと見られています。

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal