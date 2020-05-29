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北九州市で新たに26人の感染確認 1日として過去最多 新型コロナウイルス


　北九州市で29日、新たに26人が新型コロナウイルスに感染したことがわかった。1日の感染者数としては過去最多となる。
（ANNニュース）

映像：北九州市長「第2波の真っただ中」

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