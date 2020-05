「抑え込んだ」はずが死者10万人　米国と新型ウイルス

ジョン・ソープル、北米編集長

それは不気味な、そして悲劇的に完全なほどの対称となっている。

合わせて44年に及ぶ朝鮮、ヴェトナム、イラク、アフガニスタンの各戦争で死んだ米軍人の人数と、ドナルド・トランプ米大統領が「見えない敵」と呼ぶ新型コロナウイルスの感染症COVID-19でわずか3カ月のうちに死んだ米国民の人数が、ほぼぴったり同じなのだ。

トランプ氏は新型ウイルスを「中国ウイルス」と呼んでいるが、それは後述する。

COVID-19の死者数を、がんの死者数や交通事故の死者数と置き換えると、同じように厳しい、またはもっと衝撃的な統計となるだろう。ただ悲しいことに、死亡交通事故や末期がんはこれまでずっとあった。一方、パンデミック(世界的流行)はなかった。突如としてアメリカの10万の家族がこの春、新型ウイルスによって早期に人生を断ち切られた、愛する人の死を悼んでいるのだ。アメリカの感染者は150万人に上っている。さらにそれを上回る何百万人もが仕事を失っている。

トランプ氏が2017年にホワイトハウスの執務室に入って最初にした事の1つは、バラク・オバマ前大統領が移動したウィンストン・チャーチルの胸像を、元の中心的な位置に戻すことだった。オバマ氏はマーチン・ルーサー・キング・ジュニアの銅像を置くため、チャーチルの胸像を動かしていた。

そして、新型ウイルスとの戦いでは、トランプ氏は自らを戦時の指導者に見立てた。ニューヨーク・マンハッタンのビル建設地でシャベルをふるうことはできたかもしれない不動産王が、「運命の人」になろうとした。ナップサックに指揮棒を入れて戦場で部隊に作戦実行を命じる、経験の浅い元帥になろうとしたのだ。それだけでなく、国民の生活を守り、おびえた国家を勇気付けようとした。

トランプ氏には、チャーチルのような秀でた弁舌の才能はない。有名な「私たちは海岸で戦うだろう」(we shall fight them on the beaches)に匹敵する演説をしたことがない。炉辺談話で、ルーズベルト風の落ち着きを醸し出してもいない。屈辱の日々はあったが、どれも原因はトランプ氏の発言であり、アメリカに対する攻撃ではなかった。

ともかくも、自称戦争指導者として、少なくとも敵に関する初期の警告を無視した責任は問われなければならない。彼の立場はチャーチルよりネヴィル・チェンバレンに近い。

アメリカの死者(単位:人)

朝鮮戦争 (1950-1953年):36,500

ヴェトナム戦争 (1961-1975年):58,000

イラク戦争 (2003-2011年): 4,500

アフガニスタン戦争(2001年-現在): 2,000

COVID-19 (2020年2月-現在): 100,000

アメリカの初期の新型ウイルス対策は、1月下旬の重要な行動が目を引く。トランプ氏は中国から渡米してくる米国民以外の人々について、入国を禁止したのだ。これは賢明で決断力のあるものだった(ただ、トランプ氏は中国からの渡米者全員の入国を禁止すべきだったと主張する人もいる。私にはアンフェアに思えるが)。しかし、この戦術がトランプ政権にもたらした優位性は、翌2月に何もせず無能さをさらしたことで消滅した。

検査を拡大する試みは悲惨だった(トランプ氏は疾病対策センターに煮え湯を飲まされた)。個人防護具(PPE)の調達ははかどらなかった。連邦政府の主要用具の緊急備蓄は、ハバードおばさんの戸棚のように空っぽだった。トランプ氏は、国家安全保障会議における世界健康安全保障に関する部門をそっくり解散していた。3000万ドル(約32億円)規模の米政府の危機対応基金(Complex Crises Fund)もなくしていた。これらの決定が、COVID-19と戦うアメリカの力を大きく損なった。

トランプ氏はこの間、中国から来た新型ウイルスは大したものではないと、熱心に国民に説いた。そして、経済に大打撃を及ぼすものではまったくないとした。トランプ氏にとって経済は、11月の大統領選挙における再選戦略の核だった。

このころの数週間のトランプ氏の発言は、振り返る価値がある。

1月22日:「中国から来たのは1人で、我々はその人を管理下に置いている。まったく問題ない」

2月2日:「中国から来るのをほぼ抑え込んだ」

2月10日:「4月までには、理論上、少し暖かくなれば、奇跡的に消え去るようだ。それが本当だと願っている。ただ、我々の国はよくやっている。習(近平)国家主席と話をしたが、中国はものすごい努力をしている。すべてうまく行くと思っている」

2月11日:「この国では、基本的に12人しか感染者がいないし、そのほとんどは回復していて、完全に回復した人もいる。だから実際にはさらに少ない」

2月24日:「新型コロナウイルスはアメリカではほぼ掌握されている。すべての人および関係各国と連絡を取っている。CDC(疾病対策センター)と世界保健(機関)は精一杯、非常に賢明な取り組みを続けている。株式市場の状況もよさそうだ!」

2月26日:「いま15人いて、その15人が数日でゼロ近くに減るのは、私たちの対応が見事ということだ」

危機? いったい何の危機?

ところが3月になると輪郭がはっきりし、大変な状況が見え始めた。ニュースはすべて恐ろしい内容だった。検査不足のため、地域内で広範囲に感染が広がった。人々は新型ウイルスに感染したが、どこで感染したのか、誰から感染したのか、どのように感染したのかははっきりしなかった。感染経路の追跡はもはや不可能だった。

最初の感染は西海岸ワシントン州で確認されたが、COVID-19はたちの悪い方法ですべての人々を攻めてきた。この厄介なウイルスは、真に集中すべきところとは違うところに、私たちの目を向けさせた。COVID-19が大暴れしたのは東海岸だった。中でも、アメリカで最も大きく、最も裕福で、最も人口密度が高い都市ニューヨークに、壊滅的な影響をもたらした。

ニューヨーク市はあっという間に感染拡大の中心となり、トランプ氏が育った同市クイーンズは中心の中心となった。そこから伝わってくる画像は、明らかになりつつあった惨状の規模を、米国民と大統領に知らしめた。エルムハースト病院では、駐車したトラックの冷凍コンテナに、死体安置室に収容し切れない死体を保管した。感染流行のピーク時に同病院の若い医師に話を聞くと、日々繰り返されるぞっとするような生死について語ってくれた。

地球上最も裕福な国の、最もお金がある都市で、看護師たちはごみ袋をPPEとして身に着け、集中治療室へと向かっていた。それしか手に入らなかった。救命救急の相談員は、患者の様子を調べる時にスキーのゴーグルを着用していた。病院には顔面用のマスクがなかった。ブロンクスでは小さな島に集団墓地が掘られた。そこに近親者がいない死者や、葬儀の費用を残さなかった死者が埋葬された。コモンウェルス戦争墓地の無名戦士の墓碑に刻まれた言葉のように、「神は知っている」という状況だった。

地球を何度も木っ端みじんにできる軍事力をもつ全能の超大国アメリカは、ぼろぼろの状態で、自分の庭で起きていることすら掌握できていない様子だった。アメリカという物語において、この時期が同国の偉大さを示すようになるとは考えにくい。

クイーンズがトランプ氏の育った土地なら、マンハッタンは同氏が財を成した土地だ。金もうけと言えばウォール・ストリートであり、米経済の脈拍と酸素量を測ることができる。トランプ氏はそのベッドわきに立ち、1時間ごとに数値をチェックするのが好きだ。だが、米経済の活動を停止せざるを得ないことが明らかになると、ダウ・ジョーンズ指数は急落。サーキット・ブレーカーが発動された。トランプ氏と側近は、大統領再選の戦略が崩壊の危機にひんしていら立った。

ところが、冷え切った経済への大量の資金投入に連邦議会が同意しそうだとのうわさが伝わると、急落から一転、目のくらむような上昇が起きた。

アメリカの死者の2万5000人以上は、ニューヨーク州で記録されている。同州のアンドリュー・クオモ知事は、新型ウイルスで最初の政界のスーパースターとなった。彼は連日、どこで何が起こり、どんな対応がなされ、まだ何が必要か、事実に基づいた非常に詳細な発表を実施。全米の人々がテレビの視聴予約を設定した。

生粋の民主党員でクイーンズ育ちのクオモ氏には、多くの共和党員から称賛のまなざしが向けられた。何人もの民主党員は心の中で、「ジョー・バイデンではなく、彼が11月にわが党の大統領候補だったら」と考えた。クオモ氏は昔ながらの新聞のように、何が事実で何が意見なのかを明確に説明した。高度に洗練された45分間で、ニューヨークが奈落の底に落ちる模様をニュースとして語り、意見コラムのように個人的見解を示した。自らの対応は完璧ではないと認め、もっと早く動くことができたと話した。さらに、称賛に値すると思った時は、トランプ氏をたたえた。政府に活を入れる必要があると思えば、手厳しいことを言った。

クオモ氏に国中の関心が集まっていたころ、トランプ氏もホワイトハウスで毎日、記者会見を開くことを決めた。同氏がどれほど群衆のわめき声が好きで、必要としているかは明白だ。政権運営は退屈だ。遊説に出て、支持者らから熱い声援を受けることが、彼のエネルギーのもととなっている。それが彼の心臓を脈打たせ、血液をめぐらせている。