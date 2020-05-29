山口百恵の楽曲が、5月29日より各種サブスク配信サービスにて配信開始された。
1980年10月5日、日本武道館で行われた伝説の引退コンサートから40年。14歳でデビューし、人気絶頂の21歳でその芸能活動に自ら幕を引き、日本歌謡史に名を残した歌姫、山口百恵。
今回配信される楽曲は、デビューシングル曲「としごろ」から、「ひと夏の経験」、「プレイバック part2」、「いい日 旅立ち」、「さよならの向う側」など数々の名曲や全シングル、そして22枚のオリジナルアルバム、6枚のライブアルバム、女優として出演したサウンドトラックアルバム8作を加えた合計600曲以上にも及ぶ。Apple Music、Spotifyその他主要ストリーミングサービスで配信される。
＜配信情報＞
山口百恵
各種サブスクリプションサービスにて楽曲配信
配信日：2020年5月29日（金）
配信リンク：https://smdr.lnk.to/gka4mvTITS
特設サイト：http://www.110107.com/yamaguchimomoe
記事
- 2020年05月29日 10:00 (配信日時 05月29日 10:00)
引退から40年、山口百恵の楽曲600曲以上がサブスク配信開始
山口百恵の楽曲が、5月29日より各種サブスク配信サービスにて配信開始された。
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