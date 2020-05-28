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東京都で新たに15人の感染確認 3日連続の2桁 新型コロナウイルス


　関係者によると、28日に東京都が確認した新型コロナウイルスの感染者数は15人だった。26日は10人、27日は11人で、3日連続で2桁となった。 （ANNニュース）

▶映像：東京・武蔵野中央病院でクラスターか

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