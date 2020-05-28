日経平均は続伸スタート、米国株高を受け好地合いを引き継ぐ





［東京 ２８日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比１９３円６７銭高の２万１６１２円９０銭となり、続伸してスタート。前日の米国株式市場の上昇を受けて、好地合いを引き継ぐ格好となっている。