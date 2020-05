中国・全人代での「国家安全法」成立までが最初の勝負。「香港情勢に関する声明文」を発表しました

こんばんは、音喜多駿(参議院議員 / 東京都選出)です。

過日のブログでも取り上げた香港に「国家安全法」を適用する問題が佳境を迎えています。

中国の治安維持ルールを香港にも適用し、事実上「一国二制度」を崩壊させる国家安全法は、明日28日にも中国・全人代で成立してしまうのではないかと言われています。

これについて強い懸念を覚えて党内で意見具申をしたところ、昨年に引き続き素早く党公式声明を出すことを決断してもらえました。迅速な対応に心より感謝です。

記者会見直前の調査開始質疑でも、香港情勢について取り上げています。

また、本件は国際的な発信が重要であることに鑑み、初の試みとして党声明文の英語バージョンを作成中です。

Send this message to friends in Hong Kong: We, the Japan Innovation Party,are deeply deplored the state in which the Chinese government unilaterally introduce the national security legislation in Hong Kong. We are on your side. https://t.co/p0BmaMEv2n

— 浅田 均(参議院議員) (@asalogue) May 27, 2020