SARSでは出生率の急落も 新型コロナ感染症のパンデミックは「出生率」を上げるか - 石田雅彦

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)感染症(COVID-19、以下、新型コロナ感染症)は日本で収束の気配をみせてきた。自粛要請が緩和され始め、緊急事態宣言が継続中の都道府県以外では少しずつ日常が戻りつつある。新型コロナ感染症は実に多種多様な影響を我々の社会や生活に及ぼしているが、日本では下がり続けている出生率に関してはどうだろう(この記事は2020/05/18の情報に基づいて書いています)。

ある特定の国や地域で、一時的に出生率が上がるベビーブームという現象がある。主に大きな戦争の後、平和の訪れや戦地から男性が帰還するなどした結果、特に戦勝国敗戦国を問わず、第二次世界大戦後の先進工業国のほとんどでこの現象がみられた(*1)。

だが、ベビーブームはあくまで一時的なものに過ぎず、経済成長と比例して出生率の増加が続くとした予想に反し、多くの国で出生率の急減(Baby Bust)が起きた(*2)。これは戦後に出生率がそう伸びないだろうという観測と同様、出生率の増減の予想が難しいことを示している(*3)。

非日常的な事態が起きると出生率が上がるという現象で有名なのは、1965年に起きたニューヨークの大停電(Great Blackout of 1965)だろう。だが、これは一種の都市伝説で、実際の出生率に変化はなかった(*4)。

ニューヨーク大停電で出生率に変化がなかった一方、どうやら電源喪失というインフラの異常は出生率を上げるようだ。例えば、タンザニアに属するインド洋状の島ザンジバル(Zanzibar)では、2008年に1ヶ月間、停電したが、その後の8ヶ月から10ヶ月の間、出生率が17%増えた(*5)。

1995年から2001年まで米国の東海岸とメキシコ湾岸を襲ったハリケーンのデータから、それら地域の出生率との関係を分析した研究(*6)によれば、深刻度が低いハリケーンの場合はすでに第一子を持っていたカップルで出生率の上昇が観測されたが、深刻な被害を及ぼすハリケーンの場合は逆に出生率を低下させていた。

現在、世界は新型コロナ感染症のパンデミックに襲われ、都市封鎖や外出自粛、ソーシャル・ディスタンシングといった状態に陥っている。この感染症は、遺伝子が似ているSARS(重症急性呼吸器症候群)ともMERS(中東呼吸器症候群)とも感染状態が異なり、研究者は1918年から1920年に流行したスペイン風邪のデータを疫学や公衆衛生学で参考にすることも多い。

スペイン風邪は、1918年の春から初夏に第1波が、同年の秋により重篤な症状を引き起こす第2波が、そして1919年の春から秋にかけて第3波が世界を襲った。このように他のインフルエンザウイルスとは異なり、春や夏、秋といった季節に流行したこと、20代から40代の若年成人が重症化や死亡しやすかったのが特徴となる。

では、スペイン風邪の時の出生率はどうだったのだろう。これに関する調査研究では、スペイン風邪の後に起きたノルウェーやスウェーデンなどのベビーブームについてのものが多い。

このパンデミックの時、第一次世界大戦が起きていたので、出生率の変化が戦争によるものかスペイン風邪によるものか、わかりにくいが、ノルウェーやスウェーデンなどは第一次世界大戦では中立を保っていたので戦争の影響は限定的だ。ちなみに、中立国と交戦国のスペイン風邪による死者の違いは中立国(6カ国平均)約6.87人/1000人、交戦国(10カ国平均)7.04/1000人で、中立国で特に多かったスペインを除いた中立国の死者数の平均(5カ国)は5.78人/1000人となる(*7)。

ノルウェーやスウェーデン、オランダの中立3カ国では、1918年のスペイン風邪の第1波の後、1919年に出生率が落ち、収束後の1920年に強い出生率の上昇がみられた(*8)。

例えば、ノルウェーの出生率(Birth Rate、/1000人)は、1918年24.6、1919年22.9、1920年26.3、1921年24.2となっている。つまり、感染が終息する前からセックスが行われ、その結果、ベビーブームが起きたことになる。

第一次世界大戦の中立3カ国(ノルウェー、スウェーデン、オランダ)の粗死亡率(Crude death rates、CDR)と粗出生率(Crude birth rates、CBR)がスペイン風邪(1918年から1920年)前後でどう変化したのかを表したグラフ。粗死亡率(CDR)が上がった後、3カ国で1920年に粗出生率(CBR)が上がってベビーブームがきたことを示している。Via:Svenn-Erik Mamelund, "Can the Spanish Influenza Pandemic of 1918 Explain the Baby Boom of 1920 in Neutral Norway?" Population, 2004