女子プロレスラーの木村花選手、22歳で死去　SNSで中傷されていた可能性

木村花さんは、3人の男性と3人の女性が同居する日本のリアリティー番組「テラスハウス」の出演メンバーの1人だった



日本の女子プロレスラー、木村花さんが23日、亡くなった。事務所の公式サイトが発表した。22歳だった。死因は明らかにされていない。

木村さんは、米ネットフリックスで配信されているリアリティー番組「テラスハウス」の最新シリーズに出演していた

木村さんは亡くなる直前、インターネットで誹謗中傷を受けていたことを示唆する気がかりな内容を自身のソーシャルメディアアカウントに投稿していた。

22日に投稿されたインスタグラムの写真には、飼い猫の写真に「愛している。楽しく長生きしてね。ごめんね」とコメントが添えられていた。

2019年にファイティング・スピリットアワードを受賞した木村さんは、3人の男性と3人の女性が同居する日本のリアリティー番組「テラスハウス」の出演メンバーの1人。

この番組は現在、新型コロナウイルスの影響で放送が中断されている。

所属先のスターダムはツイッターの英語アカウントでも、木村選手の訃報を発表し、「この事態において、節度を守り、物事が進むための時間の猶予をください。ご遺族やお友達のために祈ってください」と書いた。

Stardom fans,



We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.



Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.



We appreciate your support during this difficult time. — We Are Stardom (@we_are_stardom) May 23, 2020

木村さんは23日未明に自傷した写真と共に「もう人間なんかやりたくない」、「愛されたかった人生でした」、「みんなありがとう、大好きだよ」、「ばいばい」とツイートしており、心配する声が上がっていた。現在これらのツイートは削除されている。

木村さんは、テラスハウスのファンなどから毎日数百もの中傷ツイートを送られていたと言われている。訃報を受け、ファンやプロレス業界からはネット上でのいじめやメンタルヘルス(心の健康)への影響について声をあげている。

女子プロレスラーで「インパクト」世界王者のテッサ・ブランチャード選手は、「人がソーシャルメディアでどれほど残酷になれるか、考えただけで胸が張り裂けそうだ」と話した。

「木村花と知り合えて光栄だった。優しい心と大きな情熱、職業倫理を持ったすばらしい子だった」

プロレスジャーナリストのアダム・パチッティ氏は、「今回の件で、ソーシャルメディアでの交流があらゆる人のメンタルヘルスにも深刻な影響を与えることが広まってほしい」と話した。

The death of Hana Kimura is an absolute tragedy. I hope this serves as a reminder that interactions on social media can have a serious effect on the mental health of anyone, no matter who they are. Be kind. RIP. — Adam Pacitti (@adampacitti) May 23, 2020

イギリスのジェイミー・ヘイター選手も、「取り乱している。何を言ったり感じたりすればいいかも分からない。まひしていて、何も言えない。木村花さん、ご冥福をお祈りします。素晴らしい人間だった」と哀悼の意を示した。

アメリカのシュー・ヤン選手は、「いつでも愛しているし寂しい。妹のような人だった」と思いをつづった。

I will always love and miss you, my friend. You are my little sister. The Swanns send our love and condolences to Hana Kimura, her family, and loved ones. I will never forget you. So much I want to say... my heart is broken. pic.twitter.com/PB5pO20YIj — Sü Yüng (@realsuyung) May 23, 2020

この記事に含まれる内容に影響を受けた方には、心の健康に関する情報をBBCアドバイス(英語)で提供しています。

また、日本の厚生労働省が運営する「知ることからはじめよう みんなのメンタルヘルス総合サイト」も心の健康に関する情報や相談先を紹介しています。

