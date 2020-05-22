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黒川検事長の辞職を閣議承認



　東京高検の黒川弘務検事長が賭け麻雀をしていた問題を巡り、政府はきょうの閣議で黒川検事長の辞職を承認した。（ANNニュース）

【映像】森法務大臣の進退伺を総理が慰留
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