関係者によると、東京都できょう、新たに11人の新型コロナウイルスへの感染が確認された。3日ぶりに10人を超えたことになる。（ANNニュース）
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- 2020年05月21日 17:15
東京都で新たに11人の感染確認 3日ぶりの二桁 新型コロナウイルス
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