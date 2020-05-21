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東京都で新たに11人の感染確認 3日ぶりの二桁 新型コロナウイルス


　関係者によると、東京都できょう、新たに11人の新型コロナウイルスへの感染が確認された。3日ぶりに10人を超えたことになる。（ANNニュース）

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