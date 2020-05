【ゴーンの助っ人が逮捕】

去年暮れに東京からレバノンにドラマのような逃亡劇を展開したカルロス・ゴーンを手助けした男2人がアメリカで逮捕されました。

親子で父親はアメリカ軍の特殊部隊「グリーンベレー」の元隊員ということでさらにドラマのようです。

FTは US arrests two men accused of helping Carlos Ghosn flee(米当局、カルロス・ゴーン逃亡を手助けした2人を逮捕)の中でアメリカの捜査当局が20日、日産自動車の元会長、カルロス・ゴーン被告がレバノンに逃亡した事件で逃亡を手助けした疑いで、アメリカ人の59歳の元軍人と27歳の息子を逮捕したと報じています。

日産自動車のカルロス・ゴーン元会長は保釈中の去年12月、日本からレバノンにドラマチックな形で去年の暮れに逃亡しました。

プライベートジェットを手配するなど手助けしたとして、東京地検特捜部はアメリカ人のマイケル・テイラー容疑者と息子の逮捕状を取っていて米マサチューセッツ州の捜査当局が2人を逮捕しました。

ボストンの裁判所の資料によりますと、息子はは20日にアメリカを出発してレバノンへと向かう航空券を予約していたということです。

日本の当局が身柄の引き渡しを求める場合には45日以内に求める必要があるそうです。

WSJ は父親のマイケル・テイラー容疑者がアメリカ軍の特殊部隊「グリーンベレー」の元隊員でベイルートに駐留した経験があると伝えています。

アメリカが日本との間で身柄引き渡し条約があることからアメリカへの帰国を避けていたものの、2月に住宅を保有するボストンに戻ったということです。

3月22日には各国が新型コロナウイルスの感染拡大を防止しようと都市封鎖に踏み切るなか、息子がドバイからボストンに移動しました。

裁判所の資料によりますと、ゴーン元会長を関西空港近くのホテルで大型のケースの中に隠し、プライベートジェットに運び込み逃亡を手助けした疑いがもたれています。

息子はゴーン元会長と東京で複数回面会したほか、ホテルを予約したり元会長の荷物を運んだりするなどして逃亡を助けたとしています。

2人がゴーン元会長側から報酬を受け取ったかどうかは資料からは不明だということです。

CNBC はテイラー容疑者と息子が20日、オンラインで出廷して20分間のヒアリングの間、静かにすわっていたということです。

2人とも刑務所用のオレンジ色の制服とマスクをしていたそうです。

ヒアリングではまだ日本政府から身柄引き渡しの要請がなく45日以内に行う必要があると説明されました。