［東京 ２０日 ロイター］ - Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングは２０日、トヨタ自動車<7203.T>の長期信用格付けを「ＡＡマイナス」から「Ａプラス」に、ホンダ<7267.T>を「Ａ」から「Ａマイナス」にそれぞれ１段階引き下げた。新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）が「今後１─２年間の」世界的な自動車販売に打撃を与えるという。
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- 2020年05月21日 00:17
トヨタとホンダ格下げ、新型コロナが自動車販売に打撃＝Ｓ＆Ｐ
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