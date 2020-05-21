トヨタとホンダ格下げ、新型コロナが自動車販売に打撃＝Ｓ＆Ｐ





［東京 ２０日 ロイター］ - Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングは２０日、トヨタ自動車<7203.T>の長期信用格付けを「ＡＡマイナス」から「Ａプラス」に、ホンダ<7267.T>を「Ａ」から「Ａマイナス」にそれぞれ１段階引き下げた。新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）が「今後１─２年間の」世界的な自動車販売に打撃を与えるという。