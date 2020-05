欧米メディアがざわつき始めた日本の死者数の奇跡的な少なさ

さて、自国内の新型コロナウイルス感染爆発の対応で手一杯であった欧米諸国ですが、ここに来て感染者数、死亡者数ともに発生件数がようやく減少傾向を見せてきています。

第二波を警戒しつつロックダウン(都市封鎖)緩和に一斉に舵を切り始めています。

さて少し余裕ができたため、という訳でもないのでしょうが、ここにきて欧米のメディアで、自国だけでなく世界各国の動向を取り上げる記事が増えています。

で、日本の感染者数と死者数が桁違いに少ないのはなんなんだ?と、ざわつき始めているのです。

日本の感染状況の特異性が取り上げられる頻度が高まっています。

G7各国の感染状況を数値で押さえておきましょう。

表でまとめます。

感染者数、死者数、100万人あたりの感染者数、100万人あたりの死者数、すべての数値で日本が最小であることがわかります。

特に注目いただきたいのは、4番目の列の『100万人あたりの死者数』であります、日本は文字通り桁違いに少ないことが見て取れます。

日本の特異性が象徴的にあらわれています、グラフで確認します。

日本の『人口100万人あたりの死者数』6.03人ですが、イタリア529.38人や英国512.57人に比べると80分の1以下であり、ヨーロッパの中で死者数を低く抑えている優等生であるドイツ95.57人と比べても、15分の1以下と、「桁違い」に少ないわけです。

この特異な日本の数値に対して、欧米メディアがざわついているのです、わけがわからんと。

一例を取り上げましょう。

米外交誌フォーリン・ポリシー(電子版)は14日、日本の新型コロナウイルス感染対策はことごとく見当違いに見えるが、結果的には世界で最も死亡率を低く抑えた国の一つであり「(対応は)奇妙にもうまくいっているようだ」と伝えています。

記事は、日本は中国からの観光客が多く、ソーシャル・ディスタンス(社会的距離)の確保も中途半端だと指摘。感染防止に有効とされるウイルス検査率も国際社会と比べ低いが「死者数が奇跡的に少ない」と評します。

記事は「結果は敬服すべきものだ」とする一方、「単に幸運だったのか、政策が良かったのかは分からない」と述べます、また、数的に証明はできないが、日本人の衛生意識の高さや握手をしない習慣などが死者数の低さにつながっているとの見方を示します。

この記事は非常に丁寧に取材されており、例えば、検査数が少なかったのは日本の医療体制が整っていなかったことを日本の医師会も認めていることや、感染女性が東京から長野県に帰省し、感染を知りつつ犬が心配でバスで東京に戻ってしまったエピソードまで、詳細に報じています。

欧米のような強制的な都市封鎖ではなくあくまでも「要請」なのに従順に従う日本人の国民性などにもふれています。

一方的な日本賛辞でもなく、単純な日本批判でもなく、この記事が持つ冷静なその視点は好感を持てます。

記事の結びの一文が印象的です。

As everywhere, the big question will be whether Japan can safely take its foot off the brake without creating a new crisis—but perhaps also why it didn’t have one in the first place.

いずこも同じだが、大きな問題は、日本が新たな危機を発生させることなく安全にブレーキを外していくことができるかどうかである、たぶんそもそも危機が(日本には、はなから)なかったのかもしれないのだが。