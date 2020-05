新型コロナの発生源論争では透明性が最重要 - 岡崎研究所

新型コロナウイルスがパンデミックとなって世界を席巻する中、中国の不透明性がウイルスの発生源に関する危険な陰謀説の蔓延を招いている。陰謀説の蔓延がなぜ危険なのか。エコノミスト誌5月2日付けの記事が、次の通り的確な指摘をしている。

asiandelight/iStock / Getty Images Plus

・コロナウイルス発生源論争を終わらせることが特に重要なのは、危険な病原体を扱う研究所が増えてきたからだ。

・科学者たちはそうした研究によって新たな病気のふるまいを理解し、それが治療薬の開発につながり得る。従って、各国政府がこうした研究のもたらす利益と危険性を比較検討し、違反を監視し、完全な透明性を促すことが重要だ。残念ながら政策はそれとは反対の方向となっている。

・世界にとって重要なのは、新型コロナウイルスがどのようにコウモリから人に感染したか、その明確な説明であり、それなしでは陰謀説がはびこり、良識ある科学的発見を危うくする。つまり、必要なのは全ての国による合理性、協力、完全な透明性だが、現時点で世界が手に入れつつあるのはそれらと反対のものだ。

出典:‘Where did the novel coronavirus come from?’(Economist, May 2, 2020)