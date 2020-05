オバマ氏、トランプ政権の新型ウイルス対策を再び批判

バラク・オバマ前米大統領は、新型コロナウイルスで9万人近くが死亡するという甚大な被害をアメリカが受けている最中にあって、一部の政府首脳は「指揮をとるふりすらしていない」と、言外にトランプ大統領を批判した。今年の高校や大学の卒業生に向けて16日、2つのビデオ・スピーチを祝辞として贈った。

黒人学生が多く通う複数の大学を今年の夏に卒業する学生に向けた祝辞で、オバマ氏は新型コロナウイルスによる感染症「COVID-19」の大発生は現在のアメリカの首脳陣にいかに問題があるかをあらわにしたと述べた。

オバマ氏は今月半ばにリークされた電話会議でも、トランプ政権のパンデミック対策は「まったく混乱しきったひどいものだ」と強く批判していた。

米ジョンズ・ホプキンス大学の集計によると(日本時間18日午後現在)、新型コロナウイルスの感染者と死者はアメリカ(人口3億3000万人)が世界最多で、感染が確認された人は149万人近い。そのうち8万9500人以上が亡くなっている。

オバマ氏はさらに、新型ウイルスの被害がアメリカでは特に黒人コミュニティーが甚大だと述べ、「この国で黒人コミュニティーが歴史的に科せられてきた、潜在的な不平等や余計な負担が、こういう病気で浮き彫りになる」と指摘した。

アメリカでは、COVID-19を発症して、入院が必要となるほど重症化し、さらには死亡する人の中で、黒人の割合が突出して高い。

