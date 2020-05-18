［東京 １８日 ロイター］ - 共同通信などによると、安倍晋三首相は自民党の二階幹事長との会談で、検察庁法改正案について、国民の理解なしに前に進めることはできないとして、今国会での成立を見送る方針を確認した。
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- 2020年05月18日 15:45
検察庁法改正案、今国会では見送り 首相と自民幹事長が確認＝報道
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