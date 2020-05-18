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アリババのジャック・マー氏、ソフトバンクＧの取締役辞任へ


［東京　１８日　ロイター］ - ソフトバンクグループ<9984.T>は１８日、中国の電子商取引大手アリババ・グループ・ホールディング<BABA.N>創業者の馬雲（ジャック・マー）氏がソフトバンクグループの取締役を辞任すると発表した。

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