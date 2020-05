カジノ大手が日本撤退宣言、原因は制度不備。

トンデモないニュースが飛び込んでまいりました。以下ブルームバーグからの転載。

ラスベガスサンズ社は米国、マカオ、シンガポールで統合型リゾートの運営を行う事業者で、業界の中ではいわゆる「マーケットリーダー」的な位置づけとして、世界の様々なカジノ運営権入札では常に競合企業の中で最高額に近い応札を行う企業の一つとして知られています。

その企業が日本のカジノ運営権入札から撤退宣言をする、しかもその理由は「日本市場の収益性に対する疑義」であったというのであれば、穏やかな話ではありません。

特に同社が示した日本市場の限界は「リゾート建設に5年を要する可能性を考えると、その規模の投資に対する十分なリターンを確保するには10年間のライセンス期間は不十分」であるという点。実はこの事は、私自身が国に向かって繰り返し、繰り返し伝えて来た事であります。

以下は、2018年に書いた私の記事。

このライセンス期間に関する規制がIR整備法第10条に記載されていることもあって、いつしか業界内では「10条問題」と呼ばれ始めた問題でありますが、この問題は本当に日本のIR制度としては致命的で、何とかこの問題を共有して貰えるよう、以下の様な論文を書いて関係各所に一斉配布なども行いました。

しかし、この10条問題は結局、今のいままで日本のIR法制上の最大の問題として残ってしまった。私自身の力不足も含めて無念であるとしか申し上げようがありません。そしてこの様な記事を書いている内に、部下から「ロイターがウィン社も日本撤退を表明って報じてんで」との連絡が。

以下、ロイター通信からの転載。

https://www.reuters.com/article/us-japan-lvsc-cancellation-idUSKBN22P09BLas Vegas Sands (LVS.N) said it has ended plans to open an integrated resort (IR) casino in Japan, dealing another blow to Japan’s attempts to energise its economy through tourism. Caesars Entertainment Corp and Wynn Resorts Ltd have also withdrawn from casino projects in Japan, which the government had hoped would sustain tourism after the Tokyo 2020 Olympics, now postponed due to the global coronavirus epidemic.

ラスベガスサンズ社が日本での統合型リゾート開業計画の終了を宣言し、観光によって経済振興を目指す日本の試みに更なる打撃を与える事となった。シーザースエンターテインメント社とウィンリゾート社も同様に日本政府が東京オリンピック後の観光需要の維持策として期待し、現在、世界的なコロナ禍によって延期となっている日本のカジノプロジェクトから撤退している。