経常収支3月は1兆9710億円の黒字、貿易黒字の縮小が重し＝財務省





［東京 １３日 ロイター］ - 財務省が１３日発表した国際収支状況速報によると、３月の経常収支は１兆９７１０億円の黒字となった。輸出が輸入より大きく落ち込んだことで貿易収支の黒字幅が縮小し、経常黒字は前年同月に比べて９３３０億円縮小した。２０１９年度の経常収支は１９兆７６１５億円の黒字。前年比２７６７億円黒字幅が拡大。サービス収支の赤字幅縮小が寄与した。

経常黒字は６９カ月連続となったが、３月の黒字幅はロイターが民間調査機関に行った事前調査の予測中央値２兆２１０６億円程度より小さかった。

貿易・サービス収支は１７５１億円の黒字だった。貿易収支の黒字額は前年同月比５９３３億円減の１０３１億円。米国向けの自動車などが落ち込み、輸出は同１２．２％減となった。輸入は同４．２％減。

旅行収支は２４５億円の黒字にとどまり、黒字幅は同８６．６％減となった。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で大幅に落ち込んだ。

第１次所得収支は２兆０６０９億円の黒字で、黒字幅は前年同月比８６６億円減。日本の親会社が海外の子会社から受け取る配当が減少したことが重しとなった。第２次所得収支は２６４９億円の赤字だった。

＜１９年度、サービス収支の赤字額が過去最少＞

１９年度のサービス収支の赤字は４１４２億円で過去最少。輸送収支の赤字幅縮小がサービス収支の改善につながった。財務省幹部は、新型コロナの感染拡大により、海上貨物の支払いや航空旅客の支払いが減少したことが影響したと説明している。

サービス収支のうち、旅行収支は２兆４５１８億円の黒字となり、黒字幅は過去最高となった。

＊財務省の発表資料は以下のＵＲＬでご覧になれます。

http://www.mof.go.jp/international_policy/reference/balance_of_payments/release_date.htm

(和田崇彦)