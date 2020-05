【ナイキ型の景気回復】

ナイキと言えば、Just DoItというフレーズが好きです。ごちゃごちゃ言わずにやれよ、という意味と理解しています。最近そのナイキが話題に。と言ってもswooshと呼ばれる“レ”のような形のロゴです。景気は急降下したあと、V字ではなくのろのろと回復するという見方が広がっています。

きのう、来年3月期の営業利益の見通しを79.5%減としたトヨタ自動車の豊田社長が「今の世の中、V字回復がもてはやされている」と述べて雇用を削減してでも企業業績を追い求める風潮に釘を刺したのが印象的でした。コロナ禍について「新しいトヨタに生まれ変わるスタートポイント」とも言っていましたね。

WSJ はWhy the Economic Recovery Will Be More of a “Swoosh” Than V-Shaped(景気回復はV字ではなくSwoosh型になるわけ)の中で、政策当局者や企業経営者の多くが新型コロナウイルス後の世界の景気回復が急落したあと、急復活を遂げるV字型になると望んでいたが、今ではナイキのswoosh型を見込んでいると伝えています。

失業率の高さや数か月、いや何年にもわたるソーシャルディスタンシングが続くことで回復も痛みを伴うとしています。

食品メーカーの世界最大手のネスレのCEOは「回復には数四半期、あるいは数年かかる」と述べたほか、航空各社は旅客数がコロナ前の水準に戻るのは早くても2022年になると見込んでいるということです。

米ユナイテッド航空は10月からホワイトカラー職員を30%削減、英ブリティッシュ航空は1万2000人を削減。

アメリカ経済は、2008年~2009年の金融危機(日本で言うところのリーマンショック)の急降下のあと、いったん持ち直したものの、ユーロ危機で再び落ち込みW字型の回復になりました。アメリカ経済は1974年の景気後後退のあとはV字型の回復でした。

英BBC はCoronavirus: What shape will the recession be?(コロナで景気後退はどんな形?)の中で、今後、徐々に経済活動が再開されるに従って「景気はどこまで悪化するか」「速やかに回復するか」が今後よく耳にする疑問だろうとした上で、一般的に経済学者は就業率、GDP、鉱工業生産をもとに「V字」「U字」「W字」そして「L字」に分類すると伝えています。

「V字回復」が理想で、低調な期間がより長いのが「U字」だと説明。そして、最悪の事態が景気が深い後退期に突入して回復しない「L字」だと指摘しています。その教科書的な例として日本を挙げて、1990年代の“失われた10年”につながったとしています。

「景気の先行きについては話半分に聞かないといけない(pinch of salt)」と締めくくっています。

New York Times はFauci to Warn Senate of ‘Needless Suffering and Death’(ファウチ博士、議会証言で「不必要な死者」を警告)として、アメリカの感染症対策のトップで政府の対策チームを率いるファウチ博士が12日に行う議会上院の委員会での証言について、アメリカが性急に経済活動を再開すると新型コロナウイルスによる死者が増えることを警告する予定だと報じています。

ファウチ博士はコロナ危機の中でアメリカで最も信頼されている1人で、記者に送ったメールの中で、伝えたい最大のメッセージとして「経済活動を時期尚早に再開すると、全米で複数の感染爆発を起こしかねない。不必要な死者が増えるのみならず、日常に戻るという道筋を逆戻りすることになる」と指摘したとしています。

ファウチ博士自身、コロナ感染者と接触したことから議会証言はリアルではなくリモートで行うということです。



ファウチ博士のメール

