米ワシントン大、国内コロナ死者予測引き上げ　8月までに14.7万人





［１２日 ロイター］ - 米ワシントン大学保健指標評価研究所（ＩＨＭＥ）は１２日、モデル分析に基づき、８月初旬までの米国での新型コロナウイルス感染による死者数が約１４万７０００人に達すると予測した。前回予想から約１万人引き上げた。ロックダウン（都市封鎖）措置緩和の影響などを反映した。