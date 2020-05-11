関係者によると、11日、東京都内で新たに15人の新型コロナウイルスへの感染が確認された。都内の感染者数が20人を下回るのは3月30日の13人以来。（ANNニュース）
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- 2020年05月11日 17:25
東京都で新たに15人が感染 20人を下回るのは3月30日以降初めて 新型コロナウイルス
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