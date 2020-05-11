  1. トップ>
記事

東京都で新たに15人が感染 20人を下回るのは3月30日以降初めて 新型コロナウイルス


関係者によると、11日、東京都内で新たに15人の新型コロナウイルスへの感染が確認された。都内の感染者数が20人を下回るのは3月30日の13人以来。（ANNニュース）

▶映像：「病床使用率9割超ひっ迫」に小池都知事は

タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「東京都」の記事一覧へ

トピックス

ランキング

  1. 1

    安倍政権が頼りにする黒川氏とは

    八木啓代

  2. 2

    検察庁法抗議に「趣旨理解して」

    深沢明人

  3. 3

    アパホテルが目論む1人勝ち戦略

    内藤忍

  4. 4

    与党の支持率が下がらぬ不思議

    舛添要一

  5. 5

    定年延長主張に元検事「的外れ」

    郷原信郎

  6. 6

    高致死率? コロナ第2波に備えよ

    木走正水（きばしりまさみず）

  7. 7

    歌手は無知? きゃりーが「失礼」

    女性自身

  8. 8

    検察庁法に弁護士「異議正しい」

    早川忠孝

  9. 9

    松本人志がパチンコ客心理に疑問

    女性自身

  10. 10

    検察庁法抗議 問題の混同を指摘

    宮崎謙介

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。