【コロナで米中対立が深刻に】

と、になっています。これに対して中国は、しています。はTrump says coronavirus worse 'attack' than Pearl Harbor(トランプ、)の中で、トランプ大統領がだとして、と報じています。発言は6日、ホワイトハウスで行われました。トランプ政権はしていますが、これに対して中国側はは、US looks to step up economic action against China(アメリカ、中国に対する経済圧力強める)の中で、新型コロナウイルスを巡ってを加えていて、と報じています。トランプ大統領はと繰り返し批判。関係者の話としてホワイトハウスが議会とともにということですが、となることをどこまで耐えられるかは未知数だとしています。具体的には、したほか、米政府系のし、さらにしたということです。に基づいて中国が予定通りにアメリカの農産品や石油などの購入を拡大しない場合、です。トランプ大統領は6日、ホワイトハウスでと明らかにし、する考えを示しました。アメリカ財務省の元高官のStephanie Segalは、ところに、しました。はCoronavirus Casts Deep Chill Over US-China Relations(コロナが米中関係に暗雲)の中で、し、共通の利益が減ったと報じています。米Pew Research Centerが3月に行った、1000人のアメリカ人を対象とした調査では、を持っていたということです。これはトランプ政権発足時から20ポイントの増加でとなっています。としていて、感染拡大を中国のせいにし、も強めています。トランプ政権の司法長官や教育長官らということです。これに対して中国は、としてとらえています。ほかの国を味方につけようと、医療物資をせっせと出荷。またを定めてとして「」や「」と批判しています。