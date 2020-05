記事 河野太郎 The life is not written 1/2 Tweet









今年は、湘南ベルマーレ創立20周年です。



代表取締役会長をお引き受けしたばかりの私が、サポーターの皆さんにお伝えしたあのときの気持ちを、湘南ベルマーレの20周年に寄せて、改めてお届けします。



だいぶ世界に近づきましたね。

The Life Is Not Written



「アラビアのロレンス」という映画をご覧になったことがありますか。まだ、見ていない人は、ぜひご覧ください。



この映画の前半で、ロレンスの従者のひとりが、砂漠で迷子になってしまいます。



アラブ人達は、迷子になったのはその従者の運命なのだからと、ロレンスを止めようとしますが、ロレンスはそれを振り切って砂漠に戻り、従者を救い出して、アラブ軍が待っているオアシスに戻ってきます。そして、一言。



「運命などない。-The Life Is Not Written」



今、ベルマーレは、その従者と同じように、砂漠で一人、迷子になっています。



誰かが救いに行かねば、遅かれ早かれ、死んでしまいます。



もちろん、救いにいったつもりの人間だって一緒に砂漠で死んでしまうかもしれません。



現球団の重松社長が試算してくださった来期のベルマーレの収支見通しは、支出が最低で4億円。



それに対して収入は、Jリーグからの分配金1億8千万を入れて、約3億円。



1億円の赤字になります。それに対して新球団の資産は2億4千100万円の現金のみ。



担保になる資産は全くなければ、債務保証をしてくれる親会社もありません。



結果として、赤字の1億円を資本金で埋めなければなりません。



しかし、その翌年はもしJ1に上がれなければ、Jリーグからの分配金はわずか4千万円に減額されてしまいますから、赤字幅は1億4千万円増えて、2億4千万円。それを埋めるべき資本金は、1億4千万円しか残っていませんから、まともにやればベルマーレという球団は、来シーズンいっぱいで解散する運命です。



だれか地元の人間が新球団の頭をやらなければいけないだろう、

ついては、一肌脱いでくれないか。



そう言われたときに、見たのが上の数字です。



確かにひどい数字です。



でも、どうやっても厳しいから、ひとつおまえ頼むと言われて、厳しいから嫌ですと言ったのでは何も始まりません。



ベルマーレがJリーグに上がり、初めてのホームゲームを覚えていますか。



マリノス相手に延長にもつれ込み、劇的なゴールでホーム初勝利をあげたあの試合を、私はゴールの後ろで見ていました。



勝利が決まった瞬間に、全く見知らぬ者同士、抱き合って喜んだあの感激を今でも鮮明に覚えています。



あぁ、自分の街にホームチームがあるっていいことだなぁと競技場から帰る道々、一人嬉しくなってニヤニヤしてしまいました。



あの感激をくれたベルマーレが今、ピンチにたっている。



そのベルマーレを救うために何かしろ。



それじゃあの時のマリノス戦でもらった感激をここで返そうじゃないか。



そう考えて、会長をお引き受けすることにいたしました。



なにか勝算があるのか、そう聞かれても残念ながら何もありません。



ただ、本当にベルマーレが好きな皆さんと一緒にこつこつと一つずつ、できることを積み上げていくだけです。



会長を引き受けてすぐ、Jリーグの川淵チェアマンにお目にかかりました。



とにかく誰かが責任者になって事を始めなければタイムリミットが来てしまう。



だから、私が会長を引き受けます。



しかし、サッカーに関しては私はずぶの素人です。



申し訳ないがチェアマンから実際に現場を切り回す社長を推薦していただけませんか。



そうお願いをいたしました。

