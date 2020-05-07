［東京 ７日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比１５０円８３銭安の１万９４６８円５２銭となり、続落してスタート。外為市場でドル／円相場が円高に振れたほか、米中の対立懸念が高まってきたことなどから、全体的に売り優勢となった。ただ、売り一巡後は下げ渋っている。
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- 2020年05月07日 09:14
寄り付きの日経平均は続落、円高や米中対立懸念を嫌気
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