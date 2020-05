【パンデミック下の働き方】

コロナ危機下で職場を再開するためにアメリカの企業は従業員に健康情報の開示を求め、デジタル追跡のアプリを使うことを迫るようです。

体温測定や定期的な手洗いはハリウッドも例外ではなく、キスなどの密着シーンの台本を書き換えるのではなかという報道も。

さらに、自宅に高速インターネットがないアメリカ人は図書館などの駐車場で無料ネットワークを使って仕事をしているそうです。

WSJ はWelcome Back to the Office. Your Every Move Will Be Watched.(オフィスにおかえり。あらゆる行動が監視の対象に)の中で、企業がパンデミック下で活動を再開するために体温測定用のカメラを設置したりアプリの開発を急いだりしていると報じています。

ニューヨーク中心部にある32階建てのビルの不動産会社のRXR Realtyは、入り口に体温を測定するカメラを用意し、テナントの会社が従業員どうしの距離感を測るためのスマホアプリを開発しているということです。テナントに提供する前に現在、自社の社員で実証実験をしています。

また、コンサルタント会社のPricewaterhouseCoopersは顧客向けに、オフィス内の従業員の行動を追跡するアプリを月内にローンチする予定で、大手銀行やメーカー、エネルギー会社などすでに50社が関心を寄せているとしています。

従業員のスマホにアプリを搭載しブルートゥースとWiFiを使って社内の従業員どうしの距離感を測り、仮に感染者が出た場合に接触者した従業員を特定できりということです。

広告大手のInterpublic Groupは、アメリカの2万2000人の従業員を年齢も含めた健康状態をもとに3つにグループ分けし、自分や家族の健康状態などの個人情報の開示を求められますが、まだ初期段階だそうです。最もリスクの低いレベル1の従業員はニューヨークで外出制限が解除されたら職場に復帰できるということです。

2011年9月11日の同時多発テロ以降、監視カメラやオフィスの出入りの際ににキーカードをかざすことが一般的になりましたが、新型コロナウイルスによりまったく新しい監視が始まろうとしていて「西側諸国としてはかつてないほどに従業員の行動を追跡し、個人情報を収集することになる」と総括しています。

企業はワクチンが開発されるまでの間に感染を拡大させることなく活動を再開するにはこうした中国のような措置以外の手はないと見ているといいます。

FT はNetflix lays out plans to reopen production on shows and films(ネットフリックス、撮影再開の計画を明らかに)の中で、世界各国で映画やテレビドラマを制作している米動画配信大手のネットフリックスが韓国、日本、アイスランドで撮影を再開し、今月中にスウェーデンで、来月にはノルウェーで再開すると伝えています。

撮影現場では毎日、体温が測定され、これまでのビュッフェスタイルの食事に代わって弁当箱が配られ、メイク用具が使い捨てになり、数時間おきに俳優もスタッフも手洗いを求めらるといいます。

ハリウッドでは撮影現場が閉鎖されて8週間となり、撮影を再開してもキスなどの密着シーンはコロナ危機のあとでないと撮影できず、台本の書き換えなども必要になると、ネットフリックスの最高コンテンツ責任者のTed Sarandosは見ているということです。

New York Times はParking Lots Have Become a Digital Lifeline(駐車場がデジタルなライフラインに)の中で、無料で高速のWiFiを提供するカフェや図書館が新型コロナウイルスの感染拡大で休みとなっていることから、アメリカではそうした施設の駐車場に人々がやってきて仕事していると伝えています。

取材した学校の教諭にとって駐車場の無料で高速のインターネットは生命線になっています。

フィラデルフィア州やカリフォルニア州の学校は、生徒の家族に対して図書館や学校の駐車場に出向いて無料のインターネットを使うよう勧めたそうです。

Pew Research Centerによりますと、全米の4人に1人が自宅で高速インターネットを利用できず、コロナ危機によって、インターネット環境の持てる者と持たざる者の格差が浮き彫りとなっています。